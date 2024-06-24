نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد رفعت يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد رفعت نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وفريق مودرن فيوتشر، عن موقفه من اعتزال كرة القدم بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية في مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال أحمد رفعت نجم مودرن فيوتشر فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "استعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية".



وتابع: "هناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي

اتناول الأدوية 5-6 مرات على مدار اليوم".



وأضاف: "اشكر نادي فيوتشر ووليد دعبس فهو يتعامل كأب وليس رئيس نادي فقط".



وأكمل: "ما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة فهي معتادة لكنه أمر صعب وهيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان ما حدث تحديدا".



وأوضح: "كنت مخلص مع الأهلي السنة اللي فاتت، وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة".

واستكمل: "علاقتي ممتدة مع نادر شوقي منذ فترة طويلة".

وواصل: " كابتن محمود الخطيب أسطورة، وهو بمثابة أب بالنسبة لي".



واستطرد: "أرغب في استكمال مسيرتي الكروية، لأن سني لسه صغير وأقدر أعمل ده ".



واختتم أحمد رفعت نجم مودرن فيوتشر حديثه قائلًا: "الدكتور قالي هرجع تلعب كرة تانية وتابعت ما حدث لأريكسن".