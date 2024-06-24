أحمد رفعت يكشف كواليس الوعكة الصحية التي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد رفعت نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وفريق مودرن فيوتشر، عن كواليس الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال أحمد رفعت نجم مودرن فيوتشر فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "الوعكة الصحية التي عشتها كانت صعبة عليا وأسرتي وأشكر الجميع على مساندتي".



وتابع: "مش فاكر أي حاجة عن ماتش الاتحاد السكندري والتي حدث لي فيها الأزمة الصحية".



وأضاف: "حاولت أفتكر أي حاجة عن الماتش واللي حصل لكن مقدرتش لحد دلوقتي ".



وأوضح: "لا أتناول مكملات وليست سببا فيما حدث لي تعرضت لظروف قاسية قبل وعكتي الصحية وأتذكرها ربما تكون سبب ما حدث".



وأكمل: "الظروف القاسية التي عانيت منها قبل وعكتي الصحية لها علاقة بالكرة، واعتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام وما حدث لي لا علاقة له بذلك".



وشدد: "فترة مرضي كانت صعبة للغاية ولا أتمنى أن يمر أي شخص بهذه التجربة، واتحكالي إني حاولت اقوم من على الأجهزة خلال فترة مرضي والأطباء تعاملوا مع ذلك".



واستكمل: "أبحث عن أسباب ما حدث لي في وعكتي الصحية، ووالدتي كانت في حالة صعبة خلال فترة مرضي".



واستطرد: "خضعت لعملية قسطرة بعد الاستفاقة من وعكتي الصحية، وطبيب إيطالي أجرى لي عملية تركيب الدعامة".



واختتم أحمد رفعت حديثه قائلًا: "استعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية".