محافظ الإسكندرية يزور الاستاد ويتفقد غرفة التحكم بعد حريق أمس

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية غرفة التحكم الكهربائي بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بعد تصاعد دخان منها أمس خلال مباراة سموحة وبيراميدز، وذلك للاطمئنان على الوضع داخل الاستاد والتأكد من جميع التجهيزات لاستقبال مباراة اليوم المقامة حاليًا بين الاتحاد السكندرى والداخليه فى الدورى الممتاز.

محافظ الإسكندرية يزور الاستاد ويتفقد غرفة التحكم

وصرح اللواء محمد الشريف، أنه وقع أمس الجمعة ماس كهربائي في البرج الثاني بستاد الإسكندرية، وتم التدخل الفوري للسيطرة على الوضع، وعليه تم إيقاف المباراة بين فريقي سموحة وبراميدز.

وطمأن المحافظ المواطنين أنه لم يتم حدوث أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات للمواطنين، لافتًا أنه تم حدوث بعض التلفيات البسيطة جاري إصلاحها بمعرفة المختصين.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة مختصة من جميع الجهات المعنية للتحقيق وفحص الأسباب التي أدت إلى الماس الكهربائي، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن الماس ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

وقال اللواء محمد الشريف أن الاستاد يستضيف اليوم مباراة مهمة بين فريق الاتحاد وفريق الداخلية،مؤكدًا أن ستاد الإسكندرية الرياضي أقدم ستاد في إفريقيا والشرق الأوسط على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع المباريات الدولية والمحلية.

وجاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام لطفي مدير عام ستاد الإسكندرية، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والعميد مدحت تمام مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش والمهندسة رانيا عامر مدير إدارة الكهرباء بحى وسط.

وتجرى الآن على ستاد الإسكندرية مباراة الاتحاد السكندرى والداخليه فى الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.