نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يتعادل مع الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة جمعت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية

افتتح الأنجولى كريستوفر مابولولو التسجيل للاتحاد السكندرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 قبل أن يتعادل إسلام عند النعيم للداخليه فى الدقيقة 67.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 37 نقطة والداخلية لـ19 نقطة.