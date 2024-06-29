الرياضة

الاتحاد السكندرى يتعادل مع الداخلية

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة جمعت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية

افتتح الأنجولى كريستوفر مابولولو التسجيل للاتحاد السكندرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 قبل أن يتعادل إسلام عند النعيم للداخليه فى الدقيقة 67.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 37 نقطة والداخلية لـ19 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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