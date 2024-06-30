نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من التجديد لهذا الثلاثي.. وموقف زيزو من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، موقف القلعة البيضاء من تجديد عقود الثلاثي محمد صبحي، محمد عواد، ويوسف إبراهيم أوباما، وحقيقة رحيل أحمد سيد زيزو عن كتيبة أبناء ميت عقبة.



وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "محمد صبحي جدد تعاقده مع الزمالك رسميا".



وتابع: "هنجدد عقود يوسف إبراهيم أوباما، ومحمد عواد، بعد تجديد عقد محمد صبحي خلال الفترة المقبلة ".

وأكد: "أحمد سيد زيزو مستمر مع الزمالك لموسم ونصف آخر، وهنشوف هنحل مشكلة القيد إزاي".



وأردف: "مفيش هزار الفترة الجاية مع المسؤولين عن الكرة المصرية وعاوز حقي".



وبالحديث عن الأقاويل حول عقوبات نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قال: "نتعرض لأحداث صاخبة من بعد التتويج بلقب الكونفدرالية، إزاي الزمالك يقف على رجله؟".



واختتم أحمد سليمان حديثه قائلا: "الحديث عن تغريم الزمالك نصف مليون دولار بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية، كلام مغرض".