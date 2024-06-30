نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-6-2024 في أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري مواجهات من العيار الثقيل في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وتحديدا في دور الستة عشر؛ التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

على أن تقام مباراة المنتخب الإسباني مع نظيره جورجيا، في العاشرة مساء اليوم الأحد والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا 2024

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا، وستذاع مباريات بطولة كأس أمم أوروبا مساء اليوم عبر قناتي beIN Sports Max 1HD، و2 HD.