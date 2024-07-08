الاتحاد يجدد عقد عوض الناشري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي، تجديد عقد عوض الناشري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر مرتديًا القميص الأسود والأصفر لفترة طويلة.

الاتحاد يعلن تجديد عقد عوض الناشري لمدة عامين

أشار نادي الاتحاد عبر بيان رسمي، إلى أنه تم تجديد عقد عوض الناشري لمدة عامين.

وأكد دومينجوس الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، أن تجديد عقد عوض الناشري يأتي ضمن استراتيجية النادي في الحفاظ على اللاعبين المميزين.

وتمنى الرئيس التنفيذي، التوفيق للاعب عوض الناشري وزملائه اللاعبين في الموسم المقبل، وتحقيق تطلعات جماهير الفريق الجداوي.