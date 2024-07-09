الونش يكشف سبب الاصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية.. وموعد عودته للملاعب

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن أسباب إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية، وموعد عودته للملاعب.



وقال محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك خلال حواره عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "تعجلت في العودة من إصابة الصليبي الأولى بعد 6 أشهر رغم توصية الجراح بحاجتي ل8 أشهر".



وتابع: "تعرضت للإصابة بالصليبي للمرة الثانية في نفس القدم خلال المران الأول لجوميز مع الزمالك ".



وأكمل: "تعرضت للإصابة بقطع في وتر الخلفية وخضعت للجراحة مع طبيب ماني وهاري كين".



وأردف: "بعد شهر من الآن، سأخضع لاختبارات طبية، واحتاج إلى 8 أشهر للعودة إلى الملاعب والمشاركة مع الزمالك من جديد ".



واختتم محمود حمدي الونش حديثه قائلًا: "لن أتعجل في العودة من الإصابة بالصليبي واتابع البرنامج التأهيلي بشكل جيد".