نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غينيا بيساو: مصر منتخب صعب.. ويملك لاعبين مميزين بخلاف صلاح مثل تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث لويس بوا مورتي مدرب غينيا بيساو لأول مرة منذ مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم 2026، عن مواجهة الفراعنة وأفضل اللاعبين لديها.

وقال لويس بوا مورتي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كنا نعلم أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة علينا وعليهم، ولكننا نجحنا في التعادل في اللقاء".

وتابع: "مصر تعتبر منتخب صعب، ولديه العديد من اللاعبين المميزين بخلاف محمد صلاح، مثل تريزيجيه وغيره".

وزاد: "لا خلاف أن محمد صلاح لاعب مميز جدا، وظهر بشكل مميز منذ بداية مسيرته في أوروبا، وفعل الكثير من الأشياء المميزة لفريق ليفربول".

وأتم: "أتمنى أنه عندما نواجه مصر في المباراة المقبلة في إياب تصفيات كأس العالم أن نكون قد حسمنا تأهلنا وهم أيضا تأهلوا، حتى نرفع الضغط من علينا"