نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السيد: مباريات الدوري فرصة جيدة لشباب الزمالك.. ويجب حسم الأمور قبل الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن المباريات المتبقية للقلعة البيضاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، فرصة جيدة للوقوف على مستويات عدد من اللاعبين.



وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، حرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على منح الفرصة لعدد من اللاعبين وهذا أمر جيد للوقوف على مستوياتهم الفنية خلال الفترة الحالية.



وتابع: " لا بد وأن يحدد المدير الفني احتياجاته في الموسم المُقبل لحصد الألقاب، وهذا سيتحقق بمنح الفرصة لمجموعة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ظهور عدد آخر من اللاعبين الشباب".



واختتم: "هناك لاعبين آخرين من فريق الشباب أيضًا يستحقون فرصة الظهور مع الفريق الأول للوقوف على مستوياتهم الفنية، مشددًا على قدرتهم على إثبات جدارتهم، والذي يأتي من بينهم حسن أبو المعاطي وأنس أسامة".