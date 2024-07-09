نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نادي النصر يهدد بالانسحاب من مواجهة بيراميدز في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن المستشار أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس نادي النصر، عن مشكلة كبيرة تواجه الفريق قبل مباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز. حيث أشار إلى أن الدوري الممتاز ب انتهى منذ شهر أبريل دون معرفة موعد انطلاق الدوري الجديد أو موعد مباراة الكأس.



وأكد أشرف لطفي في تصريحاته لبرنامج " ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني والذي يذاع على قناة الشمس: أن نادي النصر لا يملك فريقًا كاملًا لمواجهة بيراميدز، حيث يتبقى في الفريق 6 لاعبين فقط.

وأشار إلي أن اتحاد الكرة قام بتأجيل مباراة بيراميدز بسبب تواجد اللاعبين الدوليين، رغم أن اللائحة تنص على أن مباريات دور الـ32 تُلعب دون اللاعبين الدوليين".

وتابع: " طالب اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لما بعد شهر أغسطس أو الاعتذار عن خوض المباراة دون عقوبات، ولم يتلقَ أي رد من الاتحاد".

وأضاف: " نادي النصر في أزمة مالية بسبب تلك المباراة، حيث تم إهدار 2 مليون جنيه في الشهرين الماضيين".

واختتم لطفي معلنا: عن تجهيز مفاجأة لمباراة بيراميدز، حيث سيلعب الفريق بالناشئين ويقوم بتحية السلام الوطني ثم الانسحاب من المباراة، احتجاجًا على تجاهل اتحاد الكرة لخطابات النادي وعدم احترامهم.