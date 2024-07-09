الرياضة

رئيس نادي النصر يهدد بالانسحاب من مواجهة بيراميدز في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن المستشار أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس نادي النصر، عن مشكلة كبيرة تواجه الفريق قبل مباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز. حيث أشار إلى أن الدوري الممتاز ب انتهى منذ شهر أبريل دون معرفة موعد انطلاق الدوري الجديد أو موعد مباراة الكأس.


وأكد أشرف  لطفي في تصريحاته لبرنامج " ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني والذي يذاع على قناة الشمس:  أن نادي النصر لا يملك فريقًا كاملًا لمواجهة بيراميدز، حيث يتبقى في الفريق 6 لاعبين فقط.

وأشار إلي أن اتحاد الكرة قام بتأجيل مباراة بيراميدز بسبب تواجد اللاعبين الدوليين، رغم أن اللائحة تنص على أن مباريات دور الـ32 تُلعب دون اللاعبين الدوليين".

وتابع: " طالب اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لما بعد شهر أغسطس أو الاعتذار عن خوض المباراة دون عقوبات، ولم يتلقَ أي رد من الاتحاد".

وأضاف: " نادي النصر في أزمة مالية بسبب تلك المباراة، حيث تم إهدار 2 مليون جنيه في الشهرين الماضيين".

واختتم لطفي معلنا: عن  تجهيز مفاجأة لمباراة بيراميدز، حيث سيلعب الفريق بالناشئين ويقوم بتحية السلام الوطني ثم الانسحاب من المباراة، احتجاجًا على تجاهل اتحاد الكرة لخطابات النادي وعدم احترامهم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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