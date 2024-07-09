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أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب كولومبيا، مرانه الأول مساء الإثنين في شارلوت "كارولينا الشمالية" استعدادا لمواجهة أوروجواي في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، حسب ما أفاد الاتحاد.

بعد عطل الطائرة.. كولومبيا تتدرب للمرة الأولى في شارلوت

وتدرب المنتخب الكولومبي في منشآت نادي شارلوت الرياضي وقاموا بتدريبات محددة وداخل صالة الألعاب الرياضية، ليقوموا بعدها بالمران على العشب.

كان مران المنتخب الكولومبي الذي وصل إلى شارلوت مساء قادما من فونكس "أريزونا" مغلقا.

وينتظر أن يعقد مدرب المنتخب نيستور لورنزو وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحفيًا فجر الأربعاء عشية المباراة.

واضطرت كولومبيا لتدرب أمس في لاس فيجاس "نيفادا"، بسبب عدم تمكن البعثة من السفر إلى شارلوت لعطل في الطائرة.

وستقام المباراة في الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي من الأربعاء (00.00 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس).

