نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة أوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب كولومبيا نظيره مع منتخب أوروجواي، فجر يوم الخميس 10 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

مشوار كولومبيا وأوروجواي

ونجح منتخب كولومبيا في التأهل لدور النصف نهائي بعد الفوز في ربع النهائي على حساب منتخب بنما، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وهى النتيجة الأكبر في النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا.

بينما صعد منتخب أوروجواي بعد الاطاحة بمنتخب البرازيل وصيف النسخة الماضية، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

القناة الناقلة لمباراة كولومبيا وأوروجواي

تذاع تلك المباراة عبر قناة fox sports وبعض القنوات الأوروبية، حيث لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث بطولة كوبا أمريكا خلال النسخة الحالية.

