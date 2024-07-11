نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل أحمد رفعت.. طاقم مسعفين كامل ومقعد مخصص بمباراة الزمالك وطلائع الجيش (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقطت عدسة موقع "دوت الخليج الرياضي" صورًا من داخل ستاد الكلية الحربية لتواجد طاقم مسعفين متكامل قبيل دقائق من انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

التأكيد على تواجد جهاز الصدمات قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وحرص مراقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش على التأكد من تواجد طاقم مسعفين متكامل مكون من 4 مسعفين وممرضة بالإضافة إلى تواجد جهاز صدمات القلب للتعامل مع أي حالة تحدث خلال المباراة.

وخصص مراقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش مقعد خاص لطاقم المسعفين بجوار جهاز "VAR" حيث تأكد من تواجد كافة الإسعافات الأولية قبل انطلاق المباراة.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية صورًا خاصة من داخل ستاد الكلية الحربية لتواجد طاقم المسعفين وجهاز صدمات القلب.

وفي سياق آخر، أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل وجاء كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم “إيشو”

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

1

2

3

4