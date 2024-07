نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاثنين 15 يوليو 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الزمالك vs بلدية المحلة – الساعة 9 مساءً على قناة ON Time Sports 1 HD



مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

بيراميدز vs النصر – الساعة 8 مساءً على قناة ON Time Sports 2 HD



مواعيد المباريات الودية

فرينكفاروزي vs وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا

روزنبورج vs مانشستر يونايتد – الساعة 7 مساء

جالاتا سراي vs فورتونا دوسلدورف – الساعة 8:30 مساء

إشبيلية vs أورلاندو بيراتس – الساعة 10 مساءً.