نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحكيم مصري يُدير مباراة منتخب رواندا ونيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسندت مبارة متتخب رواندا ضد نظيره نيجيريا، لطاقم تحكيم مصري، لقيادة هذه المواجهة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

طاقم تحكيم مصري يدير مباراة رواندا ونيجيريا

تستضيف المغرب البطولة التي تجمع بين منتخب رواندا ضد نظيره نيجيريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام على ملعب أماهورو في كيجالي.

ووقع الاختيار على طاقم تحكيم مصري لقيادة هذه المباراة، وذلك تحت إدارة الحكم المصري، محمد معروف حكم ساحة، برفقة كلا من سامي هلهل حكم مساعد أول، ويوسف البساطي حكم مساعد ثاني، بينما إبراهيم نور الدين كحكم رابع.

ويقع منتخب رواندا ونيجيريا ضمن المجموعة الرابعة، برفقة كل من ليبيا وبنين.

ومن المقرر أن تكون الجولة الأولى لمنتخب رواندا ضد ليبيا.