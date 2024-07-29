عاجل.. ندى حافظ تفجر مفاجأة حول مشاركتها في أولمبياد باريس وهي "حامل"

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السابر، مفاجأة مدوية، بشأن مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 وذلك أثناء حملها بالشهر السابع.

وكانت ندى قد حجزت بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من منافسات فردي سلاح السابر قبل أن تخسر من الكورية جيون هايونج بنتيجة 15-7.

ندى حافظ تكشف عن مشاركتها في أولمبياد باريس وهي حامل

نشرت ندى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ما بدا لكم كلاعبين على أرض الملعب في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أتواجد أنا ومنافسي وطفلي الصغير الذي لم يأت بعد إلى عالمنا".

وتابعت: "لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق ولكنه يستحق ذلك".

وواصلت: "أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يغمرني لأنني أمنت مكاني بدور الـ 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد".

واختتمت: "كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديدا مختلفة، لقد أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة ولكن هذه المرة كنت أحمل بطل أولمبي صغير".

وكانت ندى حافظ قد حققت الفوز في مباراة دور الـ32 على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي المصنفة السابعة عالميا بنتيجة 15-13.