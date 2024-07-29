نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهتمامات إنجليزية لضم مزراوي من بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب المغربي نصير مزراوي إلي الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير أن مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع اللاعب لدعم صفوف الفريق في الموسم القادم في ظل عدم مشاركته المستمرة مع النادي الألماني.

وتنافس فريق وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد للظفر باللاعب قبل بداية الموسم إلا أن انسحب وست هام من الصفقة.



ولا يزال في عقد مزراوي مع نادي بايرن ميونخ عامان، حيث ينتهي عقد الظهير الأيمن المغربي مع ناديه بشكل رسمي عام 2026.

ونشر الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” أن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق مع اللاعب لضمه بعقد لمدة خمسة مواسم حتى 2029 بالإضافة إلي حاجة مانشستر يونايتد إلي بيع لاعب لضم مزراوي.



وشارك مزراوي صاحب الـ 26 عاما، في 29 مباراة مع فريق بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي 2023/2024 بمختلف المسابقات، وصنع خلالهم 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.