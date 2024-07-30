نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يضم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة سكاي سبورت الإنجليزية عن حسم بروسيا دورتموند صفقة أنتقال الألماني الدولي باسكال جروس لاعب برايتون في الأنتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

وأكدت الصحيفة أن الأتفاق تم بين الناديين، علي أنتقال جروس إلي صفوف الفريق الألماني مقابل 7 مليون يورو بالإضافة إلي بعض الأمتيازات.

وأضافت أن لاعب وسط برايتون سيجري الفحوصات الطبية خلال الأيام القادمة تمهيدًا للإنضمام إلي صفوف بروسيا دورتموند بشكل رسمي.

بروسيا دورتموند يتعاقد مع الألماني باسكال جروس

وأنتقل باسكال جروس البالغ من العمر 33 عام إلي صفوف برايتون قادمًا من إنغولشتات الألماني عام 2017، في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 3 مليون يورو.

وشارك اللاعب الألماني مع فريقه الموسم الماضي في 47 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي دخول فرانكفورت الألماني في مفاوضات لضم باسكال خلال الميركاتو الحالي، إلا أن رغبة اللاعب ساهمت في حسم الأمور.

