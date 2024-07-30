الرياضة

المصري يُعلن عن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يُعلن عن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الكروي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

وافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادي للموسم الكروي الجديد 2025/2024 والمقدم من الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.... هذا وقد جاء تشكيل القطاع على النحو التالي:

الكابتن عباس نور الدين: رئيس قطاع الناشئين والبراعم.
الكابتن محمد معوض: مساعد رئيس القطاع لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.
الكابتن عماد الدين محمد  " عماد العمدة ": مشرف فرق مرحلة الجمهورية.
الكابتن السيد الناغي: مشرف مدربي حراس المرمى.
الكابتن محمد المنصوري: المدير الإداري للقطاع.
الكابتن إبراهيم الصفتي: مسئول شئون اللاعبين.

مدربي قطاع الشباب والناشئين:

فريق " 2005 " 
الكابتن هيثم الشامي: مدرب عام.
الكابتن محمد خليفة: مدرب.

فريق " 2007 " 
الكابتن عمرو الشموتي: مدرب عام.
الكابتن محمود حسين  : مدرب.

فريق " 2009 " 
الكابتن أحمد نبيه: مدرب عام.
الكابتن هشام حمزة: مدرب.

فريق " 2010 " 
الكابتن وائل الجبالي: مدرب عام.
الكابتن أحمد صلاح الدين: مدرب.

فريق " 2011 " 
الكابتن أحمد يوسف: مدرب عام.
الكابتن محمد مرسي: مدرب.

الكابتن محمد عجيزة: محلل أداء لقطاع الناشئين.

مدربي مرحلة البراعم:

فريق " 2012 " 
الكابتن طارق مبروك: مدرب عام.

فريق " 2013 " 
الكابتن  وائل حسني: مدرب عام.

فريق " 2014 " 
الكابتن هاني قطب: مدرب عام.

فريق " 2015 " 
الكابتن السيد عبد اللطيف: مدرب عام.

فريق " 2016 " 
الكابتن  السيد متولي: مدرب عام.

الكابتن أحمد أمين: مساعد مدرب بمرحلة البراعم.

المرحلة التعليمية برسوم شهرية 
فرق 2016 ب، 2017، 2018

الكابتن محمد أحمد عبد الواحد: مدرب

الكابتن عمرو أشرف عبد اللاه: مدرب

الكابتن حسن أشرف أنور: مساعد  مدرب

الكابتن محمد أحمد حجازي  :  مساعد مدرب

مدربي حراس المرمى:

الكابتن إبراهيم صبح: مدرب فريق 2005.

الكابتن طارق الشناوي: مدرب فريق 2007.

الكابتن أيمن غريب  : مدرب فريق 2009.

الكابتن أيمن علي: مدرب فريقي 2010، 2011

الكابتن خالد رضوان: مدرب مرحلة البراعم.

الكابتن فارس البدري: مدرب المرحلة التعليمية.

الجهاز الطبي:

الكابتن علاء الدين سالم:  أخصائي علاج طبيعي لفريق 2005.

الكابتن وليد طه:  أخصائي علاج طبيعي لفريق 2007.

الكابتن محمد حبيشي  :  أخصائي علاج طبيعي لفريق 2009.

الكابتن يحيى زكريا:  أخصائي علاج طبيعي لفريقي  2010، 2011.

الكابتن محمد أحمد عبد الباري: أخصائي علاجي لفرق البراعم والمرحلة التعليمية.

الجهاز الإداري:

الكابتن علي الشحات  :   إداري فريق 2005.

الكابتن السيد الجراحي  :   إداري فريق 2007.

الكابتن السيد شعيب  :   إداري فريق 2009.

الكابتن السيد عبد الرحمن عبد السلام:   إداري فريقي 2009، 2010.

الكابتن عبد الغفار شاهين: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.

الكابتن محمد مجدي عامر: إداري مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.

المسئول المالي:  الكابتن عادل فؤاد.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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