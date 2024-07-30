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أحمد جودة - القاهرة - أعلن قطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة عباس نور الدين، المدير الفني للقطاع، عن إتمام إجراءات التعاقد مع الناشئ آسر أحمد، لاعب فريق الشبان المسلمين تحت 15 عامًا، من الفئة العمرية 2009، والذي يشغل مركزي الظهير الأيسر ولاعب خط الوسط الأيسر.

يأتي هذا التعاقد في إطار خطة مجلس إدارة النادي المصري وقطاع الناشئين، التي تهدف إلى ضم المواهب المتميزة من أبناء بورسعيد، والذين يتمتعون بالقدرة على تمثيل الفريق الأول للنادي في المستقبل القريب.

قطاع الناشئين بالنادي المصري يتعاقد مع الناشئ آسر أحمد

وأكدت الإدارة أن هذا التعاقد يعكس التزامها بتعزيز فريق الناشئين بالمواهب الواعدة التي ستساهم في تعزيز صفوف الفريق الأول لاحقًا.

وأشار عباس نور الدين إلى أن اختيار آسر أحمد جاء بعد متابعة دقيقة لأدائه ومهاراته في المباريات، حيث أثبت جدارته وتميزه في مركزه.

وأعرب نور الدين عن ثقته بأن آسر سيكون له مستقبل مشرق مع الفريق، وسيقدم أداء متميزا يليق بتطلعات النادي وجماهيره.

