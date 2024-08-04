نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يكشف حجم إصابة زيزو وموقفه من مباراة فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، عن سعادته الكبيرة بالتأهل لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح.

تصريحات محمود حرب

وقال محمود حرب في تصريحات تلفزيونية: الحمد لله على ما قدمناه في البطولة حتى الأن ونسعى للتتويج بميدالية.

وأردف: وصلنا إلى مدينة ليون الساعة 4، وقام اللاعبون بمران خفيف في صالة الجيمنازيوم، ونستعد من الغد للمران الأساسي.

وتابع: زيزو اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، وكان يريد استكمال المباراة ولكن ميكالي طالب بخروجه، وغدا سنرى التقرير الطبي ولكن الإصابة مطمئنة إن شاء الله.

وأكمل: دائما ما يكون هناك دعم من الجمهور المصري في أي مكان، ولكن المقارنة بأعداد الجماهير ستكون ظالمة بسبب مواجهتنا لأصحاب الأرض.

وأوضح: النني يتحدث مع اللاعبين بشكل دائم، ويشجعهم على تحقيق إنجاز كبير، ونسعى لتحقيق حلمنا في الأولمبياد.

واختتم: جميع البطاقات الصفراء تم إلغاؤها عقب نهاية مباراة باراجواي، ونهاية الدور ربع النهائي.