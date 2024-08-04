نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يتواصل مع بيراميدز لضم إبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الجناح المصري إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر الأولمبي ونادي بيراميدز، بمستوى مميز خلال المباريات الأخيرة في أولمبياد باريس 2024، والذي تأهل الفراعنة إلى دور نصف النهائي بعد الفوز أمام منتخب باراجواي بركلات الترجيح.

- ابراهيم عادل على رادار برشلونة

وأكد الإعلامي محمد المحمودي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" بطولة الأولمبياد يتابعها جميع فرق الأسكاوتينج عبر العالم لمراقبة المواهب الصغيرة، ويوجد بعض الأسماء المصرية لدى أندية محلية تتواجد فب باريس لهذا السبب".

وتابع:" مسؤولي اسكاوتينج نادي برشلونة الإسباني عقب نهاية مباراة منتخب مصر وبارجواي، أبدوا إعجابهم بقدرات إبراهيم عادل".

وواصل:" مسؤولي البارسا سألوا عن الفريق الذي يلعب اه اللاعب وهل هو محترف وصدموا أن اللاعب مازال يلعب في الدوري المصري".

وأختتم:" أحد ممثلي الفريق تواصل مع بيراميدز لمعرفة هل اللاعب على طاولة المفاوضات هذا الصيف، ورد بيراميدز أن لا يوجد مانع لرحيل اللاعب ولكن بوجود عرض مالي ضخم".