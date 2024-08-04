نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حصاد وأرقام كولر قبل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب.. هل يتوج باللقب التاسع؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض النادي الأهلي مباراة قوية اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي مع نظيره المقاولون العرب. تأتي هذه المباراة في إطار المؤجلات من الجولة 23 لدوري نايل للمحترفين.

يسعى الأهلي، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الانتصار في هذه المباراة للاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري، حيث يحتاج الفريق إلى 4 نقاط فقط لتأمين التتويج باللقب رقم 44 في تاريخه.

سجل مارسيل كولر مع الأهلي قبل لقاء المقاولون

قاد مارسيل كولر الأهلي في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم، جمع خلالها الفريق 75 نقطة من 24 انتصارًا، وهزيمتين، و3 تعادلات.

على الصعيد العام، خاض الأهلي تحت قيادة كولر 116 مباراة منذ توليه المسؤولية في 9 سبتمبر 2022، حقق خلالها 84 انتصارًا، و10 هزائم، و22 تعادلًا. سجل لاعبو الفريق 222 هدفًا واستقبلوا 75 هدفًا.

كان أكبر انتصار للأهلي تحت قيادة كولر في الدوري المصري أمام نادي بلدية المحلة بنتيجة 5-1، بينما كانت أكبر خسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 5-2.

بطولات مارسيل كولر مع الأهلي

حتى الآن، حصل مارسيل كولر على 8 بطولات مع الأهلي، وهي: