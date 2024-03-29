بنك دبي الإسلامي يقدم مبلغ 5 ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم دعماً لمبادرة “فرجت”، أسهمت في الإفراج عن (90) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة بمناسبة شهر الخير والعطاء رمضان المبارك وفي يوم زايد للعمل الإنساني.

وبحسب “وام”، أعرب سعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على عطائهم المتواصل في دعم تحقيق أهداف صندوق الفرج الساعي للتسهيل عن فئة النزلاء من المعسرين مالياً والتخفيف عن أسرهم بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي بدولة الخير والعطاء.

من جانبه أكد السيد نواف الريسي رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي الحرص على دعم مسيرة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية من خلال مبادرات مشتركة متواصلة تهدف بالأساس لتعزيز العمل التكافلي ودعم مشاريع الخير والعطاء، مؤكدين أن مبادرة ” فرجت” المجتمعية تأتي في إطار هذه الجهود الخيرة.