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بعثة الإمارات في طوكيو تدعو المواطنين للحذر من إعصار «أمبيل»

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - دعت بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة في اليابان إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي «أمبيل».

وأصدرت البعثة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تهيب بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي «أمبيل» المتوقع على الساحل الشرقي لمنطقة كانتو ومنطقة توهوكو».
وأضاف البيان: «كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي».

 



            

ولي عهد عجمان

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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