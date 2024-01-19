نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي: أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، إن أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن.

وأوضح لافروف، في تصريحات له، أن “الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في ضرب اليمن كما حدث في ليبيا وهذا خروج على القانون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بيانًا عاجلًا كشفت فيه تفاصيل الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في عدة محافظات يمنية.

وقالت القيادة المركزية في بيانها: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات على 14 صاروخًا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران تم تحميلها لإطلاقها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف البيان أن هذه الصواريخ "مثلت تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت".

وتابع البيان: "ستؤدي هذه الضربات، بجانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".