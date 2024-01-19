نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بفتح: الغرب يقدم دعما غير متناهي للاحتلال لقتل الأطفال الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس أبشع عمليات الإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني ويرتكب جرائمه بشكل متواصل مركزة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على رأس قائمة الدول التي دعمت عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الغرب يقدم دعما غير متناهي للاحتلال لقتل أطفال فلسطين، ومطلوب من الضحية أن يرفع الراية البيضاء ويقبل بما يفعل به الجلاد، كل هذه الأمور تؤكد أن الغرب يمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف العرب الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى رأسهم مصر التي تعد أهم سند في هذه المعركة وتدعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية، مؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي إذا أرد أن يبقى آمنا في هذه المنطقة عليه الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودون ذلك يعني أن العنف سيستمر، مؤكد أن بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا أمريكا يستطيعون حماية الاحتلال.