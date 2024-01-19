العالم اليوم - "شكاوى جنائية" ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في منتدى دافوس

انتم الان تتابعون خبر "شكاوى جنائية" ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في منتدى دافوس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 04:26 مساءً - أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، الجمعة، تلقي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه به إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مكتب المدعي العام السويسري: "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن "حصانة الشخص المدعى عليه".

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.

وتعليقا على الخبر، أفاد مكتب هرتسوغ أن "الرئيس أنهى زيارته لسويسرا كما كان مخططا لها، بعد أن عرض الموقف الإسرائيلي أمام مؤتمر دافوس".

بينما لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.