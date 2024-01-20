العالم اليوم - صلاح يغيب عن منتخب مصر أمام الرأس الأخضر للإصابة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 12:24 صباحاً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباراة الرأس الأخضر المقبلة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار للإصابة.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

وتعرض صلاح البالغ عمره 31 عاما للإصابة قرب نهاية الشوط الأول في تعادل مصر 2-2 مع غانا الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

وسقط صلاح أرضا وأشار للجهاز الفني بطلب الخروج بعد آلام في عضلات الفخذ الخلفية، وقرر حينها البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري الدفع بمصطفى فتحي بدلا منه.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بنقطتين من تعادلين مع موزامبيق وغانا.

وسيلتقي الفريق الفائز باللقب القاري سبع مرات في رقم قياسي مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يوم الاثنين المقبل.

وتأهلت الرأس الأخضر بالفعل إلى دور الستة عشر بعد فوزها 3-صفر على موزامبيق في الجولة الثانية اليوم.

وتمثل خسارة صلاح، هداف ليفربول الذي اقترب من بلوغ مئة مباراة دولية مع منتخب بلاده، ضربة قوية لمصر التي بدأت مشوارها في البطولة بتعادليين متتاليين.

وأحرز صلاح ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة يوم الأحد الماضي، بعد قرار حكم الفيديو المساعد لتتعادل مصر 2-2 مع موزامبيق وتفلت من هزيمة محرجة.