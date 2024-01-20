نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر بسيناء: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويرفض دخول الأدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن هناك 40 دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر قدمت ثلثي حجم المساعدات بواقع 2625 شاحنة تحمل ملايين الأطنان، موضحا أن مصر كانت تدخل 500 شاحنة يوميا قبل بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف الدكتور خالد زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جاهزون لإدخال 500 شاحنة مساعدات لغزة يوميا ولكن التفتيش الإسرائيلي يعرقل دخولها من خلال بطء إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى رفضها دخول العديد من الأدوية بداعي عدم مطابقتها للمواصفات.

تابع رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، مدينة العريش أصبحت قبلة للزوار من المسؤولين في الأمم المتحدة ووزراء خارجية وقادة العالم، لتفقد مخازن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقرر دخولها إلى قطاع غزة.

استطرد، كل زيارات المسؤولين في جميع دول العالم لم يجدى نفعا في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشأن السماح لهم بإدخال المساعدات إلى غزة.