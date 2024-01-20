العالم اليوم - رغم مخاوف الطلب الصيني.. النفط يرتفع في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 11:23 صباحاً - سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، برغم التراجع الطفيف عند التسوية يوم الجمعة، بعدما عوض التوتر في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج في بعض المواقع أثر المخاوف إزاء الاقتصادين الصيني والعالمي.

تحركات الأسعار سجل خام برنت ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 78.56 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الأميركي خلال الأسبوع بنسبة 1.93 بالمئة، ليصل إلى مستوى 73.41 دولارا للبرميل. وخلال تداولات الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 54 سنتا عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 67 سنتا. وأثار النمو الأبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير شكوكا بشأن توقعات أشارت إلى أن الطلب هناك سيعزز سعر الخام عالميا خلال العام الجاري. وعلى الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط لم يوقف الإنتاج إلا أن تعطل الإمدادات الليبية لا يزال مستمرا.

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