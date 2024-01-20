‏المرصد السوري: غارة المزة بدمشق أوقعت 10 قتلى بينهم قادة في الحرس الثوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏المرصد السوري، اليوم السبت، أن غارة المزة بدمشق أوقعت 10 قتلى بينهم قادة في الحرس الثوري، وفقا لقناة الحدث.

وفي وقت سابق، أفادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.