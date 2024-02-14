العالم اليوم - أسهم أوروبا تصعد بعد ارتفاع أقل من المتوقع للتضخم البريطاني

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تصعد بعد ارتفاع أقل من المتوقع للتضخم البريطاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:24 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا ودعمت الآمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، في حين زاد المؤشر الرئيسي البريطاني 0.5 بالمئة بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير.

وسيحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المقرر صدورها في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، والتي من المتوقع أن تظهر نمو اقتصاد المنطقة 0.1 بالمئة في الربع الرابع، دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.

وكان سهم بنك إيه.بي.إن أمرو من بين الأفضل أداء، إذ ارتفع بنحو ستة بالمئة بعد أن أعلن البنك الهولندي صافي دخل من الفوائد في الربع الرابع جاء أعلى قليلا من التوقعات.

وارتفع سهم كوكا كولا 5.6 بالمئة، إذ توقعت الشركة التي مقرها سويسرا نمو أرباحها السنوية بعد أن أعلنت تحقيق أرباح غير مسبوقة في 2023 بأكمله.

وانخفض سهم تيسن كروب 4.8 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية وصافي الأرباح، وألقت باللوم على تراجع الطلب والأسعار في قطاعي المواد الخام والصلب.

وانخفض سهم هاينكن خمسة بالمئة، إذ توقعت شركة البيرة الهولندية نمو أرباح التشغيل بأرقام في خانة الآحاد في 2024، بسبب التقلبات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية.