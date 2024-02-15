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بوتين: أفضل بايدن على ترامب ولكني مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة بُثت الأربعاء، إنه يفضل جو بايدن على دونالد ترامب لكنه مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي. 

وسأل المحاور بافيل زاروبين بوتين عن من هو "الأفضل بالنسبة لنا" من بين الديمقراطي بايدن والجمهوري ترامب.
وأجاب بوتين "بايدن. إنه أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بأفعاله، وسياسي من المدرسة القديمة. لكننا سنعمل مع أي رئيس يحوز ثقة الشعب الأمريكي". وترامب هو المرشح الأوفر حظًا في سباق الحزب الجمهوري، لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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