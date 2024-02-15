نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏غرق سفينة شحن تركية في بحر مرمرة قبالة سواحل مدينة بورصا وجهود لإنقاذ طاقمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بغ‏رق سفينة شحن تركية في بحر مرمرة قبالة سواحل مدينة بورصا وجهود لإنقاذ طاقمها.

وفي سياق آخر، قد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.