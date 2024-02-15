نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون: الأسلحة الأمريكية في أوروبا لا تتم صيانتها كما يجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المفتش العام للبنتاغون إن الأسلحة الأمريكية في أوروبا لا تتم صيانتها بشكل جيد، وإنها لا تعمل بكامل قدراتها.

قال المفتش العام في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للبنتاغون: أن الأسلحة الأمريكية المخزنة مسبقا في أوروبا لا تتم صيانتها بالانتظام المناسب ولا تعمل بكامل قدراتها، كما أن الأسلحة والمعدات المهمة لا يتم جردها باستمرار.

ويوصي التقرير بإصلاح الوضع والالتزام بالتوصيات.