نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يقلل من إمكانية اندلاع حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد متحدث البيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي أن واشنطن ترى أنه لا يزال هناك وقت ومساحة أمام إسرائيل وحزب الله للتوصل إلى حل دبلوماسي لتهدئة التوترات على طول الخط الأزرق.

وأكد كيربي أن "الدعم لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله"، مشيرا إلى أن "الحديث عن حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل مبالغ فيه".

وأضاف كيربي: "لإسرائيل كل الحق في الرد بعد هجوم حزب الله، ولا نعتقد أن هجوم حزب الله يجب أن يؤدي إلى تصعيد".

وأوضح أن "تفاقم الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان لن يؤثر على المفاوضات مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".

هذا وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير إن إسرائيل "تريد إيذاء" حزب الله، لكنها لا تريد جر المنطقة لحرب شاملة، بينما قال مسؤولان آخران إن إسرائيل "تتأهب لاحتمال اندلاع قتال يستمر عدة أيام