الولايات المتحدة تخصص مساعدات عسكرية للقوات الأوكرانية بقيمة 1.5 مليار دولار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات عسكرية بقيمة 1.5 مليار دولار لكييف من صندوق دعم أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "يعلن البنتاغون عن حزمة دعم كبيرة باستخدام ما يقرب من 1.5 مليار دولار من صندوق دعم مبادرات أوكرانيا الدفاعية".

وستضمن حزمة الأسلحة الجديدة صواريخ NASAMS وHIMARS وصواريخ RIM-7 للدفاع الجوي ومعدات الحرب الإلكترونية وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وقذائف هاون عيار 120 ملم وذخائر جوية دقيقة وصواريخ موجهة وأنظمة مضادة للدروع من طراز جافلين وAT-4 وأسلحة صغيرة ومواد متفجرة ومعدات وذخائر هدم وأنظمة اتصالات آمنة وخدمات تصوير الأقمار الصناعية وقطع غيار ودعم الصيانة ومعدات مساعدة أخرى.

هذا وسيتم تخصيص مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار، في إطار السلطة الرئاسية. كان قد أعلن عنها المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي.

وهذه هي الحزمة العشرون لإدارة بايدن من مبادرات المساعدات، وهي الدفعة الثانية والستون من المعدات التي سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وحذرت موسكو باستمرار الدول الغربية من أن تزويد كييف بالأسلحة لن يغير الوضع في ساحة المعركة، لكنه يعيق إطلاق مفاوضات للتوصل لسلام، كما أنه يطيل أمد الأزمة ما ينجم عنه مزيد من تدمير أوكرانيا.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن الأوكرانيين ومؤيديهم في الغرب يدركون أن كييف لن تكون قادرة على إعادة الأراضي التي "فقدتها عسكريا" في الصراع مع روسيا، لكنهم لا يبوحون بذلك علنا