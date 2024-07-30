الهند.. ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية لـ44 قتيلا ومئات المفقودين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:32 مساءً - أعلنت وسائل إعلان هندية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية بإقليم كيرلا إلى 44 قتيلًا ومئات المفقودين.

ووفق وكالة "رويترز"، تعطلت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جسر رئيسي في المنطقة.

وفي وقت سابق، صرحت فينا جورج، وزيرة الصحة في الولاية، بأن أكثر من 70 شخصًا أصيبوا في هذه الانهيارات، بحسب "رويترز".

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن المياه جرفت العديد من الأشخاص في نهر تشاليار على الأرجح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة في الولاية اليوم.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة مع إرسال طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.

وقال محسن شاهدي، وهو مسؤول كبير في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث، إن عمليات الإنقاذ تعطلت بسبب تعثر الوصول إلى المنطقة برًا بعد انهيار الجسر.