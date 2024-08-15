واشنطن: نركز على محاولة التوصل لوقف القتال فى غزة ونطالب إسرائيل بحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 08:29 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية الأمريكية قالت إننا نركز على محاولة التوصل إلى قرار يسمح بوقف القتال في غزة، ونطالب إسرائيل بالتزام حل الدولتين الذي يمثل الأساس الوحيد لاستقرار المنطقة.



وقالت الخارجية الأمريكية إن اتفاق واسع على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس بايدن وهناك فجوات تحتاج للمعالجة، وعلى الأطراف كافة تقليل حجم الخسائر المدنية في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.