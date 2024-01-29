انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس، إنها قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة، ردا على استهداف المدنيين في غزة.

ودوت صفارات الإنذار في جنوب عسقلان وبلدات عدة في غلاف غزة الشمالي.

من ناحية ثانية، شارك 12 وزيرا إسرائيليا بعضهم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكثر من 15 عضو كنيست في مؤتمر حول إعادة المستوطنات إلى غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في كلمة خلال المؤتمر "أخاطبك من هذه المنصة يا رئيس الوزراء، لقد حان وقت العودة إلى الديار في غوش قطيف وشمال شمرون، حان وقت تشجيع هجرة الفلسطينيين وحان وقت الانتصار".