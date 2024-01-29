انت الأن تتابع خبر بمشاركة 11 وزيرًا .. اجتماع استياطني في القدس يدعو لاستيطان غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظمت الأحزاب الاستيطانية المتطرفة في دولة الاحتلال اجتماعًا، مساء الأحد، في القدس المحتلة، للدعوة إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 114 يومًا.

وشارك في الاجتماع 11 وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو و15 عضو كنيست، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ودعا رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إلى "العودة لقطاع غزة"، فيما رفع المشاركون في الاجتماع يافطات تدعو إلى "تهجير الفلسطينيين".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانٍ لها، بأشد العبارات الاجتماع الاستيطاني، كما أدانت المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام).