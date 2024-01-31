انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن سحب اللواء الخامس من قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الأربعاء، أنّه جرى "سحب اللّواء الخامس للجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة في إطار تقليص عدد القوات".

ومنذ يومين، أعلنت قناة "كان"، العبرية، أعلنت أنّه "في إطار تقليص قوات الاحتياط بغزّة، سحب الجيش الاسرائيلي اللواءين 4 و55 بعد انتهاء مهمتهما في قطاع غزة".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال. ومنتصف يناير الجاري، سحب الفرقة 36. كما سحب في أواخر ديسمبر الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.