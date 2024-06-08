انت الأن تتابع خبر ترحيب بقرار إدراج الاحتلال على القائمة السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحب البرلمان العربي بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضع الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء ووضع حد لها.

وأضاف البرلمان العربي أنه رغم تأخر هذا القرار، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة لكيان الاحتلال بوضعه في القائمة السوداء في حال استمر في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف الأطفال والنساء، إلا أن الاحتلال ضرب بكل التحذيرات والتنبيهات والقرارات الصادرة بوقف إطلاق النار وحرب الإبادة عرض الحائط.

وأشاد البرلمان بشجاعة الأمين العام الذي أفشل كل مساعي كيان الاحتلال لإقناعه بتجنب هذه الخطوة والتي باءت بالفشل.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل على تنفيذ هذا القرار، والضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية، داعيا الدول التي لها علاقات تجارية الاحتلال، خاصة تجارة وبيع الأسلحة التي تفتك بالفلسطينيين والأطفال منهم، بوقف توريد وحظر بيع السلاح لها .



