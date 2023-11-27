أخبار اليمن : يومان إضافيان.. إعلان تمديد الهدنة في غزة

يومان إضافيان.. إعلان تمديد الهدنة في غزةأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

وقالت "حماس" في بيان لها: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس انه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تغريدة على موقع إكس، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

وكانت كتائب القسام قالت إن شروط الهدنة التي استمرت أربعة أيام، تضمنت "وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الصهيوني، طوال فترة التهدئة".

ولفتت إلى "توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، كما " يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال".

وأكدت أنه وفقا لشروط الهدنة يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، إضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود، وكذلك غاز الطهي، لكافة مناطق قطاع غزة.

ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية.

وتنتهي الهدنة الإنسانية غدا الثلاثاء عند الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت فلسطين، وكانت بدأت الخميس لمدة 4 أيام، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى بين حركة حماس والاحتلال، إضافة إلى إدخال مواد إغاثية إلى قطاع غزة بما فيها الوقود.