أخبار اليمن : الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرم

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الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بلدة قفين، شمال طولكرم. الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرماقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بلدة قفين، شمال طولكرم. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها وأحيائها وتحديدا الحي الجنوبي، وسط إطلاق للأعيرة النارية. وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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