أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم

تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليومفي مثل هذا اليوم 8 فبراير، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على المحافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين وتضرر وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 8 فبراير 2016، شن طيران العدوان 12 غارة على مناطق بران والدجرين وضبوعة ومسورة وخمس غارات على مناطق ملح وضبوعة وبني شكوان وجبل المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

طيران العدوان استهدف قرية آل حزيم في محافظة مأرب والسلسلة الجبلية ومفرق العمري في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، وشن سلسلة غارات على مديرية الضحي والمكتب السياسي بالحي التجاري بمديرية الميناء في محافظة الحديدة، كما شنت طائرة بدون طيار عدة غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد ثلاثة أطفال وأصيب آخرون في غارة شنها طيران العدوان على منزلهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وشن الطيران المعادي ست غارات على مديرية بلاد الروس وخمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وشنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدف الطيران الحربي المديرية نفسها بغارة واحدة، في حين استهدف المرتزقة منازل المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف بالأسلحة الثقيلة.

طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة العمري في مديرية ذوباب، وغارة على منطقة عزان في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وفي 8 فبراير 2018، استشهد مصور قناة الساحات عبدالله المنتصر في غارات لطيران على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، واستهدف بغارة ناقلة للدواجن على طريق مديريتي الجراحي وزبيد، ما أدى إلى تدميرها.

واستشهد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرة المواطن علي حسين عشال بغارتين لطيران العدوان استهدفت منزلهم بمنطقة سلبة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما شن 12 غارة على منطقة اليتمة بالمديرية نفسها، خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بغارة مدرسة في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية، وبغارتين منطقة مندبة بمديرية باقم في محافظة صعدة، وشن غارتين على وادي جارة في جيزان وغارة على مجازة في عسير.

وشن الطيران المعادي ست غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وثلاث غارات شرق صبر بمحافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران مرتزقة العدوان في نقطة السوفعي بمنطقة قانية في محافظة البيضاء.

واستشهد مواطنان، بقصف للمرتزقة على قرية الفرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما قصفوا شرق وجنوب المديرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقرية الشجن في الدريهمي بأكثر من 25 قذيفة مدفعية واستهدفوا بالمدفعية والمعدات الثقيلة منطقتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو 16، وبالمدفعية باتجاه شرق مطار الحديدة.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة العطفين بالأجاشر في محافظة الجوف، و12 غارة على منطقة العقيق وثماني غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف الحدودية في محافظة صعدة، استهدفت سيارات المواطنين وممتلكاتهم وخلفت أضراراً كبيرة فيها.

وفي 8 فبراير 2020، أصيب مواطنان جراء قصف مكثف للمرتزقة على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، حيث أطلقوا أربعة صواريخ كاتيوشا وقصفوا بالمدفعية، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية بالمنطقة.

وتضررت منازل المواطنين إثر قصف للمرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية على مدينة الدريهمي، وقصفوا من دبابة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، وبصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية أماكن متفرقة من حي 7 يوليو، وأطلقوا صاروخين موجهين على المنطقة.

واستهدف المرتزقة بالرشاشات الثقيلة باتجاه معسكر الدفاع الساحلي بمديرية الحالي، وقصفوا بالمدفعية منزل أحد المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك، وأطلقوا صاروخاً موجهاً على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفوا بأكثر من 65 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منازل ومزارع المواطنين في المنطقة ما أدى إلى أضرار كبيرة فيها.

أطلق المرتزقة عدداً من القذائف المدفعية إلى جوار قرية البغيل في مديرية حيس، وقصفوا بأكثر من 38 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب وشرق حيس.

واستهدف طيران العدوان بعشر غارات نقيل فرضة نهم في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في الطريق العام، وشن غارة على جبل صلب وغارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف، وأربع غارات على منطقتي الشبكة وغرب السديس في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وفي 8 فبراير 2022، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين، بينهم مهاجر افريقي جراء قصف مدفعي شنه الجيش السعودي على منطقتي المفتح والرقو بمديرية منبّه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف بالمحافظة.

طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية نهم وأربع غارات على جبل فنذخ بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، وست غارات على مديرية الجوبة ومدغل، وغارتين على مديرية مجزر، وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وشن الطيران المعادي ست غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، واستهدف بأربع غارات منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة.

وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.