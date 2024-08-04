أخبار اليمن : غداً.. انطلاق مهرجان العسل اليمني الثالث

غداً.. انطلاق مهرجان العسل اليمني الثالثتنطلق بصنعاء، غد الأحد، فعاليات المهرجان الوطني للعسل اليمني ومنتجات النحل "الموسم الثالث" في حديقة السبعين بأمانة العاصمة تحت شعار "اليمن موطن العسل".

يهدف المهرجان، الذي تنظمه وحدة العسل في اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري بمساهمة مجتمعية، إلى الترويج للعسل اليمني، وإحياء مكانته، وتسويق الماركات اليمنية لهذا المحصول النقدي عالمياً، إلى جانب تعزيز دوره في النمو الاقتصادي والوصول بمنتجاته إلى الاكتفاء الذاتي.

ويحظى المهرجان بمشاركة واسعة من قبل جمعيات ومنتجي العسل ونحالي ومسوقي العسل من عدد من المحافظات.

كما تتضمن فعاليات وأنشطة المهرجان على مدى ستة أيام، جلسات وندوات علمية وثقافية حول إنتاجية العسل، يديرها خبراء وباحثون في مجال إنتاج العسل، إلى جانب تنظيم مسرح تنموي وتوعوي حول ما تتضمنه أهداف المهرجان.

وسيتم التركيز على التوعية بأهمية مواكبة التطورات والتقنية الحديثة في إنتاج العسل اليمني وتسويقه، إلى جانب المواكبة الدائمة والترويجية لهذا المنتج، ورفع الوعي بضرورة استهلاك العسل المحلي ضمن النمط الغذائي اليومي للمجتمع.

وكان نائب وزير الزراعة - نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي اطلع اليوم، على التجهيزات والترتيبات النهائية المتعلقة بالمهرجان.

وخلال الزيارة استمع الدكتور الرباعي، إلى شرح من المدير التنفيذي للمهرجان صدام الأشموري، حول استكمال الترتيبات والتجهيزات للبدء بتدشين افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للعسل اليمني ومنتجات النحل "الموسم الثالث".

وأشاد نائب وزير الزراعة، بمستوى التجهيزات الخاصة بإقامة فعاليات وأنشطة المهرجان، وكذا استكمال ترتيبات استقبال المشاركين والتجهيزات الأخرى المتعلقة بمعرض منتجات العسل ضمن فعاليات المهرجان.

ودعا، مختلف وسائل الإعلام والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى التفاعل مع فعاليات وأنشطة المهرجان بما يسهم في الحفاظ على الإرث التاريخي لإنتاج العسل وتسويقه بالصورة المُثلى، وإظهار العسل اليمني بالمظهر الذي يتناسب مع جودته العالية، والترويج له محليا وخارجياً.

