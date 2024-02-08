أخبار اليمن : أمطار متفرقة وأجواء باردة في هذه المناطق

أمطار متفرقة وأجواء باردة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة في أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 6 – 10 درجات مئوية.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، إب، تعز والمناطق الداخلية لسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 5.6، عمران : 6.6، صنعاء : 7.6، السدة: 8.0.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة، وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب أو الشابورة المائية.

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى خمسة أمتار في خليج عدن وباب المندب.